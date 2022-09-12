من أجل صحة قلوبكم.. أطباء: لا تستهينوا بساعات النوم

حذر أطباء في مؤسسة القلب الألمانية من قلة النوم؛ إذ ترفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالوا إن قلة النوم تؤدي إلى حدوث عمليات التهابية في الجسم؛ إذ تتشكل جزيئات الأكسجين العدوانية المعروفة باسم «الجذور الحرة» Free Radicals، والتي تهاجم الخلايا والأنسجة، ما يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين، وهو أحد الأسباب الرئيسة للعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وعلاوة على مشاكل القلب، تؤدي قلة النوم أيضاً إلى التعب والإرهاق وضعف التركيز والعصبية وسرعة الاستثارة.

ولتجنب هذه المتاعب، ينبغي الحرص على أخذ قسط كاف من النوم بمعدل لا يقل عن ست ساعات ليلاً. وللتمتع بنوم هانئ ينبغي تناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين فقط في المساء وعدم شرب القهوة قبل الذهاب إلى الفراش بأربع ساعات على الأقل.