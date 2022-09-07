وصفات لتقوية محطات طاقة صغيرة في الجسم

قال عالم الرياضة بالجامعة الرياضية الألمانية في كولن، البروفيسور إنجو فروبوزه، إن «الميتوكوندريا» عبارة عن محطات طاقة صغيرة توجد بالآلاف في خلايا الجسم، وتتمثل مهمتها في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة، من خلال تحويل الكربوهيدرات والدهون إلى طاقة مفيدة.

وأوضح أنه عند الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل البيتزا والباستا، ينشأ بشكل متزايد ما يعرف «بالجذور الحرة» (Free Radicals)، التي تُضعف «الميتوكوندريا»، ما يؤدي إلى تخزين الدهون في الجسم ومن ثم البدانة، كما أنها تعجل بشيخوخة الخلايا.

ولتجنب ذلك، ينبغي تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات باعتدال، مع مراعاة تقوية «الميتوكوندريا»، من خلال المواظبة على ممارسة رياضات قوة التحمل، مثل المشي والركض وركوب الدرّاجات الهوائية والسباحة.