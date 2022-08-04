الإفراط في تناول الملح.. المسؤول الأول عن تثاقل الساقين

أرجعت الجمعية الألمانية لعلم الأوردة الإحساس بتثاقل الساقين إلى أسباب عدة، أبرزها احتباس السوائل بالجسم، الذي يرجع بدوره إلى فرط تناول الملح ونقص البوتاسيوم. ونصحب بضرورة الإقلال من الملح، والاتجاه إلى تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم، مثل: الموز والأفوكادو والمشمش والكيوي والبروكلي والكرنب والقرنبيط والسبانخ، إضافة إلى الفِطر والمكسرات والفواكه المجففة والحبوب الكاملة.

وأشارت الجمعية إلى أن تثاقل الساقين قد يرجع أيضاً إلى قلة السوائل.

ويمكن مواجهة تثاقل الساقين من خلال بعض التدابير، مثل الإكثار من الحركة، وتجنب الوقوف أو الجلوس طويلاً.