ظاهرة «كوفيد فينجرز».. انتبهوا إلى لون أصابعكم

أوضح المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية أن ظاهرة «أصابع كوفيد» (Covid Fingers) هي إحدى العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على الإصابة بفيروس «كورونا».

وأوضح المركز الألماني أن «أصابع كوفيد» تحدث بسبب قيام فيروس «كوفيد-19» بمهاجمة الأوعية الدموية، ما يحول دون إمداد الأصابع بالدم على نحو كاف، وبالتالي يتغير لونها إلى الأسود. وشدد على ضرورة طلب المساعدة الطبية فور ملاحظة تغير لون الأصابع، لتجنب تعرّضها للبتر.

وبشكل عام، أكد المركز على أهمية تلقي التطعيمات المتوافرة حالياً لفيروس «كوفيد-19».