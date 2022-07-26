حمية تحسّن الكوليسترول في الدم.. نعم للأسماك ولا اللحوم

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكّد أخصائي التغذية العلاجية الألماني، الدكتور ماتياس ريدل، أن الأسماك تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل الزنك واليود و(فيتامين B12) و(فيتامين D)، إضافة إلى البروتينات والأحماض الدهنية (أوميغا 3)، مشيراً إلى أن حِمية «بيسيتاريان» (Pescetarian diet) هي نظام غذائي يقوم على تناول الأسماك بمعدل مرتين أسبوعياً مع الاستغناء التام عن اللحوم.

وأوضح أن «هذا النظام الغذائي يشمل أيضاً الخضراوات والفواكه الطازجة، إضافة إلى البيض ومنتجات الألبان ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات والفِطر».

وتعمل حِمية «بيسيتاريان» على الحدّ من خطر الإصابة بالسرطان، وتسهم في تحسين الكوليسترول السيئ في الدم، ما يحدّ من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن أنها تساعد على إنقاص الوزن وبناء العضلات.

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