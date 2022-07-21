ترشيد استهلاك الثلاجة للكهرباء.. بوصفات بسيطة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكد مركز حماية المستهلك الألماني أنه يمكن ترشيد استهلاك الثلاجة للكهرباء، من خلال الضبط الصحيح لدرجة الحرارة. وأوضح أنه ينبغي ضبط درجة الحرارة في الجزء العلوي على سبع درجات مئوية، في حين ينبغي ضبط درجة الحرارة في المُجمّد على سالب 18 درجة مئوية.

ونصح المركز بإزالة الثلج المتراكم في المُجمّد بانتظام، لأن طبقة من الثلج بسماكة سنتيمتر تضاعف من استهلاك الكهرباء.

كما ينبغي ترك الطعام يبرد تماماً قبل وضعه في الثلاجة، علاوة على عدم ترك أبواب الثلاجة والمُجمّد مفتوحة لفترة طويلة، مع الحرص على غلقها مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.

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