أعراض حساسية الفول السوداني.. ونصائح لتجنب المتاعب

المصدر: برلين - د.ب.أ

يؤدي الفول السوداني إلى استجابات تحسسية لدى بعض الأشخاص فيما يعرف بحساسية الفول السوداني.

وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية إيفون براون، أن أعراض تلك الحساسية تتمثل في وخز في الفم والحلق وحكة واحمرار وتورم الجلد والطفح الجلدي وآلام المعدة والقيء والإسهال والرشح التحسسي.

وفي الحالات الشديدة يمكن أن يعاني المريض ضيق التنفس وصدمة تحسسية، والتي تشكل خطراً على الحياة.

ولتجنب هذه المتاعب والمخاطر، يتعين على المريض الاستغناء التام عن الفول السوداني وكذلك الأغذية المحتوية عليه.

كما يتعين على المصابين بحساسية شديدة تجاه الفول السوداني اصطحاب طقم الطوارئ معهم دائماً، لاسيما أثناء السفر.

ويشتمل طقم الطوارئ على حاقن أدرينالين أوتوماتيكي وكورتيكوستيرويد (في صورة سائلة أو حبوب) ومضاد الهيستامين (في صورة سائلة أو حبوب) للعلاج الفوري.

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