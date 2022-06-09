إرشادات للتغلب على عث الملابس

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذرت مجلة «أوكو تست» الألمانية من اللجوء إلى مستحضرات تحتوي على مواد ضارة من أجل مواجهة عث الملابس، ناصحة باستخدام منتجات محتوية على روائح مستخلصة من اللافندر أو زين شجرة النيم. وأوضحت أن المنتجات المحتوية على مواد ضارة يمكن أن تهاجم الجهاز العصبي للإنسان؛ وتتسبب في رفع خطر الإصابة بالصداع وتهيج العين وحتى اعتلال المزاج.

ولعدم توفير بيئة مثالية لتكاثر العث شددت المجلة على ضرورة وضع الملابس في الخزانة بعد تنظيفها جيداً، لأن العرق والوبر يمكن أن يجذبا العث. وبالنسبة للملابس، التي نادراً ما تستخدم فينبغي تنظيفها وتغليفها بإحكام. ومن الضروري أيضاً التخلص من الملابس الموبوءة، بينما ينبغي غسل القطع غير المصابة ووضعها في الفريزر لبعض الوقت، مع مراعاة تنظيف الخزانة بالمكنسة الكهربائية، لاسيما المفاصل والشقوق، على أن تُمسح الأسطح بماء الخل.

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