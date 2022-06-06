كيف غيّرنا الوباء.. وزير صحة ألماني سابق يجيب

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشف وزير الصحة الألماني السابق، ينس شبان، الذي عاصر نشوب أزمة تفشي وباء كورونا، بأنه يعمل على كتاب عن خبراته خلال تفشي الوباء.

وقال شبان لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس: «يشغلني منذ عامين السؤال عمّا فعله الوباء بالبلاد.. سأتناول هذا السؤال في كتاب».

وبحسب الصحيفة الألمانية، فمن المقرر أن يكون عنوان الكتاب اقتباساً معروفاً لشبان، وهو: «سيتعين علينا أن نسامح بعضنا بعضاً كثيراً: كيف غيّرنا الوباء.. وماذا يعلمنا للمستقبل؟». ومن المقرر نشر الكتاب في 28 سبتمبر المقبل.

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