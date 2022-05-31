نقص الوزن غير الطبيعي.. ما علاقة الغدة الدرقية

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفاد المركز الاتحادي الألماني للتغذية بأن نقص الوزن غير الطبيعي أو السريع قد يرجع إلى أسباب عدة مثل سوء التغذية وفقدان الشهية مجهول السبب وبعض الأمراض مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، مشيراً إلى أن نقص الوزن يتم تشخيصه إذا كان مؤشر كتلة الجسم (BMI) أقل من 18.5.

وأضاف أن أعراض نقص الوزن تتمثل في انخفاض ضغط الدم وضعف العضلات وهشاشة العظام وكثرة التعرض للعدوى وتساقط الشعر والقشعريرة المستمرة، واختلال توازن السوائل وبطء التئام الجروح وغياب الدورة الشهرية لدى النساء.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يقوم على التغذية الصحية الغنية بالمغذيات، مع مراعاة إمداد الجسم بسعرات حرارية إضافية بمعدل 500 سعر حراري يومياً، علماً بأن معدل السعرات الحرارية اليومي لشخص بالغ يقدر بنحو 2000 سعر حراري.

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