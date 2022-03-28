أحدث صيحات الخريف والشتاء في أسبوع الموضة العربي بدبي

المصدر: ديانا أيوب - دبي

على مدى خمسة أيام قدم أسبوع الموضة العربي، أحدث صيحات الموضة لخريف وشتاء 2022/2023، لمجموعة من أبرز المصممين العالميين، وذلك في حي دبي للتصميم. وأقيم هذا الأسبوع بشراكة استراتيجية بين حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، وقد تم اختيار عارضة الأزياء التونسية أماني إسيبي، لتكون أول سفيرة لمجلس عارضات الأزياء Curvy.

وعن أسبوع الموضة، تحدثت المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم، خديجة البستكي، لـ "الإمارات اليوم"، وقالت: "يصنف أسبوع الموضة العربي ضمن أبرز الفعاليات التي تقام في حي دبي للتصميم، ويُنظم بشراكة استراتيجية مع مجلس الأزياء العربي بهدف تحقيق النمو المستدام لصناعة الأزياء في منطقتنا التي تدخل مرحلة جديدة في تأثيرها على صناعة الأزياء عالميا". ولفتت الى انهم من خلال الحدث يعملون على تمكين المجتمع الإبداعي المتنوع وتشجيع التعاون والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا لكبرى الشركات العالمية والمواهب والشركات الناشئة في مجالات التصميم والأزياء. ونوهت البستكي بأن الحدث تميز بأجندته المتنوعة بمشاركة واسعة لأبرز المصممين من مختلف أرجاء العالم، حيث قدم لمتابعي الموضة والمهتمين بها أكثر من 28 عرضا من تشكيلات خريف وشتاء 2022-2023.

وحول الدعم الذي يقدمه حي دبي للتصميم للمواهب الشابة في مجال الأزياء، أشارت البستكي، الى حرصهم على إيجاد منصة تفاعلية جاذبة لأهم الأسماء والعلامات في عالم الموضة والأزياء والتصميم، وبأن أسبوع الموضة العربي ينظم أربع مرات على مدار العام بالتزامن مع مواسم عرض مجموعات الموضة والأزياء، هذا بالإضافة التعاون مع معهد دبي للتصميم والابتكار، بالإضافة إلى التعاون مع حاضنة أعمال in5 المتخصصة لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التصميم. وأشارت الى إطلاق مختبر الأزياء في العام الماضي، وهدفه تمكين مصممي الأزياء الصاعدين والمبدعين في الإمارات والمنطقة، بما يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية لرواد الأعمال والشركات الناشئة. ولفتت الى أن مختبر الأزياء يوفر معدات تصنيع متكاملة من مرحلة التصميم إلى التسليم، ويمتاز بتجهيزات وبنية تحتية متطورة حيث يتلقى المصممون الدعم والتوجيه لإطلاق مشاريعهم وتوسيع نطاقها في بيئة أعمال مرنة وداعمة للابتكار.

وعن نسبة المصممين الإماراتيين الموجودين في حي دبي للتصميم، أكدت البستكي، على أن حي التصميم يؤمن بيئة أعمال متكاملة لمختلف مكونات المجتمع الابداعي بهدف دعم وتمكين الشركات والمواهب من التطور والنمو، مما يرسخ مكانة دبي كنقطة جذب لكبرى الشركات العالمية والمبدعين في المجالات كافة، موضحة أن حي التصميم يضم حوالي 100 شركة في مجالات التصميم والإبداع مملوكة من رواد أعمال إماراتيين، بالإضافة الى نخبة من الشركات الناشئة لرواد اعمال إماراتيين في حاضنة الاعمال in5 للتصميم، وجميعها انطلقت من دبي ودولة الإمارات للعالمية.

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