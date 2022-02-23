فائدة مذهلة لعصير الطماطم.. يحرق دهون البطن الخطيرة خلال 8 أسابيع !

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

تعد الدهون الحشوية من أخطر أنواع الدهون في الجسم نظراً لأنها تتركز في عمق تجويف البطن وتغلف الأعضاء الحيوية، وكشفت دراسة حديثة أن إضافة مشروب عصير الطماطم إلى النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في تلك الدهون الخطيرة خلال 8 أسابيع فقط.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، تعتبر الدهون الحشوية ضارة لأنها تطلق مواد كيميائية سامة في مجرى الدم، مما يضر بشدة بصحة القلب، ولحسن الحظ تشير دراسة إلى أن إجراء بعض التعديلات الغذائية يمكن أن يساعد في تقليل الدهون الحشوية.

وطلبت الدراسة التي قادها علماء في جامعة الصين الطبية، من نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و 30 عاماً، شرب كوب من عصير الطماطم كل يوم، وبعد فترة متابعة استمرت شهرين، لاحظ الفريق انخفاضاً متوسطاً في قياسات الخصر بمقدار ثلثي البوصة، مع فقدان البعض أكثر من رطل من الدهون، كما انخفضت مستويات الكوليسترول الضار لديهن بنحو 10 في المائة في نهاية الدراسة.

ومن أهم التدبير الأكثر أهمية التي تساعد في تخليص الجسم من دهون البطن، ممارسة الرياضة بانتظام، حيث توصي الهيئات الصحية بما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة في معظم أيام الأسبوع، والابتعاد عن المنتجات المحلاة بالسكر التي تشجع ترسب الدهون في البطن، والالتزام بالأنظمة الغذائية الصحية.

ويشار إلى أن الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة عليهم الرجوع إلى طبيبهم الخاص قبل إدخال إي مشروب أو طعام معين في نظامهم الغذائي.

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