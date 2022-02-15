«مول الإمارات» يزرع 1250 شجرة غاف في الفجيرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن «مول الإمارات»، الذي تملكه وتديره شركة «ماجد الفطيم»، عن تعاونه مع «مجموعة عمل الإمارات للبيئة» و«بلدية الفجيرة» لزراعة 1250 من شتلات أشجار الغاف والسدر المحلية في إمارة الفجيرة.

وتأتي الخطوة بعد إطلاق «مول الإمارات» مبادرة في ديسمبر الماضي، بهدف تشجيع الزوار على الالتزام بحياة أكثر استدامة من خلال أجواء رائعة، شهدت تصميم شجرة ضخمة تبرز أهمية قضية المناخ لزوار المول.

وتماشياً مع التزام «ماجد الفطيم» بتحقيق هدف «المحصلة الإيجابية» بحلول عام 2040، تؤكد المبادرة على جهود «مول الإمارات» التي تتسم بالمسؤولية تجاه مستقبل الأرض.

وبعد اكتمال نضج هذه الشتلات البالغ عددها 1250، ستعمل الأشجار على التخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 7.37 أطنان مترية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news