الإمارات تحتضن أول متحف للمناطيد في الشرق الأوسط

أبرم منطاد الإمارات اتفاقية تعاون دولية مع متحف ساجا الدولي للمناطيد في اليابان، لإنشاء أول متحف متكامل للمناطيد في منطقة الشرق الأوسط، الذي سيتخذ من دولة الإمارات مقراً له، تحت اسم «متحف منطاد دولة الإمارات 7»، في خطوة تعزّز ريادة الدولة في قطاع السياحة والثقافة والرياضة، ووقّعت الاتفاقية على هامش زيارة رسمية قام بها وفد فريق منطاد الإمارات إلى متحف ساجا الدولي في اليابان، على هامش مشاركة الفريق في كأس ومهرجان المحيط الهادئ الـ39 للمناطيد SIBFO، الذي أقيم في مدينة ساجا اليابانية، إذ اطلع الوفد على أحدث التقنيات والأنظمة العالمية المستخدمة في إدارة وتطوير متحف الطيران والمناطيد، وتبادل الخبرات مع الجانب الياباني في هذا المجال، وبموجب الاتفاقية سينضم «متحف منطاد دولة الإمارات 7» إلى قائمة النخبة العالمية ليصبح المتحف السابع من نوعه على مستوى العالم المتخصص في هذا المجال، بعد المتاحف الدولية القائمة في كل من الولايات المتحدة الأميركية (متحفان) وهولندا وبريطانيا وسويسرا واليابان، لتصبح الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والوحيدة في احتضان هذا النوع من المعالم الدولية الفريدة، والتي تدار بسواعد أبنائها.

وأعرب رئيس منطاد الإمارات، الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الوطني الكبير بأن تكون الإمارات هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك هذه المنظومة المتكاملة في عالم المناطيد، وإنشاء «متحف منطاد دولة الإمارات 7»، بالتعاون مع أعرق المتاحف العالمية مثل متحف ساجا الدولي، ما يُمثل نقلة نوعية وجسراً معرفياً يربط منطقتنا بآفاق الطيران التاريخي والحديث، وأضاف أن هذا المشروع لا يقدّم تجربة سياحية وثقافية فريدة فقط، بل يؤسس لمركز يسهم في نقل الخبرات العالمية إلى الكوادر الوطنية.