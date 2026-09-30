نجاح منصات التوصيل يبدأ من نمو شركائها

عندما أطلقت "كيتا" خدماتها في دولة الإمارات قبل عام، كنا ندرك أن بناء منصة تقنية للتوصيل يعود إليها العملاء باستمرار لا يمكن أن يتحقق بجهودنا وحدنا. فوراء كل طلب مطعم أو متجر يعمل على تجهيزه، ومندوب يوصله إلى العميل، وشبكة واسعة من الشركات التي تسهم في منظومة التوصيل في دولة الإمارات.

لذلك، لم يقتصر طموحنا منذ البداية على إطلاق منصة توصيل جديدة في دولة الإمارات، بل أردنا بناء شراكات قوية وطويلة الأمد مع المطاعم والتجار وتوفير بيئة تتيح لهم النمو معنا. وعلى مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، حرصنا على دعمهم في مختلف مراحل رحلتهم معنا، بدءاً من تسهيل انضمامهم إلى المنصة ومساعدتهم على تعزيز حضورهم مع توسعنا وصولاً إلى دعم نموهم على المدى الطويل.

تسهيل الانضمام إلى المنصة

بدأ اهتمامنا ببناء شراكات مع المطاعم والتجار حتى قبل توصيل أول طلب لـ"كيتا" في دولة الإمارات.

وقبل إطلاق خدماتنا، أطلقت "كيتا" برنامج الشركاء المؤسسين في دولة الإمارات، لتتيح للمطاعم والتجار فرصة الانضمام إلى المنصة منذ البداية. وأتاح البرنامج الانضمام دون تكاليف تأسيسية والاستفادة من فرص أكبر للظهور عند الإطلاق والحصول على الدعم على المدى الطويل، ما ساعد على تجاوز بعض التحديات الأولية التي قد تواجه المطاعم والتجار عند الانضمام إلى منصة جديدة.

ولم يكن هدفنا زيادة عدد المطاعم والتجار المتاحين على "كيتا" قبل الإطلاق فحسب، بل أردنا أن يكونوا جزءاً من رحلة نمونا منذ اليوم الأول. فدخول سوق جديد لا يعني ببساطة تطبيق نموذج نجح في سوق آخر، بل يتطلب الاستماع والتعلم وتطوير الخدمات بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات في السوق المحلي.

الانضمام إلى المنصة ليس سوى البداية

بعد انضمام المطعم أو المتجر إلى المنصة، يصبح الوصول إلى العملاء التحدي التالي. وتتميز دولة الإمارات بتنوع كبير في المطاعم والشركات والمطابخ وتفضيلات العملاء، وأردنا أن يعكس ما تقدمه "كيتا" هذا التنوع منذ البداية. فعند إطلاق خدماتنا في دبي، أتيح للعملاء الطلب من مطاعم وعلامات محلية وإقليمية تحظى بشعبية واسعة، إلى جانب علامات عالمية. ومع توسع "كيتا" إلى أبوظبي، انضمت مطاعم محلية إلى القائمة المتنامية من المطاعم المتاحة على المنصة.

ولم يكن وجود هذه الأسماء على المنصة يهدف فقط إلى توفير خيارات أكثر للعملاء، بل أتاح أيضاً للمطاعم والتجار وسيلة إضافية للوصول إلى العملاء عبر"كيتا".

واليوم، تتوفر عبر "كيتا" نحو 10,000 علامة تجارية في أكثر من 40,000 موقع على مستوى الدولة، ما يتيح لشركائنا الوصول إلى قاعدة عملاء المنصة المتنامية في الإمارات السبع.

من تعزيز الحضور إلى توسيع فرص الأعمال

بالنسبة لنا، لا تقتصر الشراكة الحقيقية مع المطاعم والتجار على مساعدتهم في الانضمام إلى المنصة أو الحصول على طلباتهم الأولى، بل تعني بناء علاقات مستدامة وتقديم الدعم الذي يساعدهم على تنمية أعمالهم بثقة أكبر مع مرور الوقت.

وتحظى "كيتا" بدعم "ميتوان" من خلال تقنياتها وخبراتها العالمية في خدمة مئات الملايين من المستخدمين حول العالم ومعالجة الطلبات بكفاءة وعلى نطاق واسع. لكن القيمة الحقيقية لهذه الخبرات تكمن في قدرتنا على تكييفها بما يتناسب مع احتياجات كل سوق.

ويتطلب تطبيق هذا النهج في دولة الإمارات الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات العالمية، إلى جانب فهم سلوك العملاء المحليين واحتياجات شركائنا من المطاعم والتجار.

وخلال عامها الأول، قدمت "كيتا" خدماتها لملايين العملاء ونفذت عشرات الملايين من الطلبات في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويتيح هذا النشاط للمطاعم والتجار فرصاً متكررة للوصول إلى عملاء جدد خارج نطاقهم الجغرافي المباشر.

ولا يقتصر الأثر الذي نسعى إلى تحقيقه على مساعدة المطاعم والتجار في الوصول إلى مزيد من العملاء، بل يمتد إلى دعم نمو أعمالهم. فالبيانات التي توفرها المنصة تساعدهم على فهم الطلب بصورة أوضح، فيما تتيح الحملات المناسبة الوصول إلى العملاء في الأوقات الأكثر أهمية.

ويكتسب ذلك أهمية خاصة في دولة الإمارات، حيث تؤدي الشركات المحلية ورواد الأعمال دوراً محورياً في الاقتصاد وفي تشكيل ثقافة الطعام المتنوعة في الدولة. ورغم قدرة المنصات التقنية على توسيع نطاق وصول هذه الشركات، فإن القيمة الحقيقية تتحقق عندما يتحول هذا الوصول إلى نمو مستدام.

ننمو معاً

خلال عامها الأول، توسعت "كيتا" من إمارة واحدة لتغطي الإمارات السبع. ومع دخولنا عامنا الثاني، نواصل العمل على تسهيل انضمام المطاعم والتجار إلى منصتنا، ومساعدتهم على الوصول إلى مزيد من العملاء وبناء شراكات تتيح لنا النمو معاً.

فنجاح "كيتا" لا يُقاس باتساع حضورها فحسب، بل بالقيمة التي يحققها هذا الحضور لشركائنا، وما يتيحه لهم من فرص لتطوير أعمالهم وتحقيق نمو مستدام.