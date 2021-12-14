تجارب على جرعات لقاح لفيروس كورونا بدون إبرة

المصدر: لندن - د ب أ

تقوم جامعة في بريطانيا بتجرية لقاح يستخدم تكنولوجيا لتسهيل إعطاء الجرعات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) بدون إبرة .

وتستخدم الحقنة تدفق كمية من الهواء ليدفع اللقاح إلى داخل الجلد، لتقدم بذلك بديلا ممكنا للأشخاص الذين يخافون الجرعات التي تعتمد على الحقن بإبرة، حسبما قالت جامعة ساوثهامبتون اليوم الثلاثاء.

وتم تطوير اللقاح بواسطة تقنية "ديوس فاكس" الخاصة بجامعة كامبريدج ويمكن زيادته وتصنيعه كمسحوق إذا كانت التجارب ناجحة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ساول فاوست، أستاذ مناعة الأطفال والأمراض المعدية قوله في بيان إن اللقاح "يستهدف السلالات المتحورة من كوفيد-19 وفيروسات كورونا التى يتوقع ظهورها مستقبلا".

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