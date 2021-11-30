سبعة أعراض لمتحور أوميكرون.. بينها التعرق الليلي

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

بينما يتدافع العالم لاحتواء "أوميكرون" المتحور الجديد لفيروس كورونا، يعبر البعض عن ارتياح مبدئي للتقارير الواردة من جنوب إفريقيا عن الأعراض الخفيفة لدى بعض المرضى، ووفق صحيفة "إكسبريس" فإنه تم الإبلاغ عن سبعة أعراض مبكرة.

وتشمل الأعراض المبكرة لمتحور أوميكرون ما يلي:

1. التعب الشديد

2. الحمى

3. آلام الجسم

4. صداع الرأس

5. التعرق الليلي

6. سيلان الأنف

7. حكة الحلق

وقال أونبين بيلاي، وهو طبيب عام في جوهانسبرج، في إيجاز عقدته وزارة الصحة في جنوب إفريقيا: "الحالات التي رأيناها كانت معتدلة، نرى مرضى يعانون من الحمى والتعرق الليلي وآلام كثيرة في الجسم، ولم يكن المرضى لديهم سعال مستمر أو فقدان لحاسة التذوق أو الشم".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن الأمر قد يستغرق أسابيع لفهم كيف يمكن أن يؤثر المتغير على التشخيص والعلاجات واللقاحات.

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