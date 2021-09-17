متاعب صحية مرتبطة بالغدة الدرقية

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت الرابطة الألمانية لأخصائيي الطب النووي بأن مشاكل الغدة الدرقية تبدأ في الظهور مع التقدم في العمر، مشيرة إلى أن النساء أكثر عرضة لمشاكل الغدة الدرقية من الرجال.

وأوضحت الرابطة أن مشاكل الغدة الدرقية تنقسم إلى نوعين، هما قصور الغدة وفرط نشاطها، مشيرة إلى أن أعراض القصور تتمثل في التعب والخمول وزيادة الوزن والاكتئاب، فضلاً عن انخفاض الأداء العقلي.

أما أعراض فرط النشاط؛ فتتمثل في فقدان الوزن، الذي لا يمكن تفسيره، والعصبية واضطرابات النوم، وعدم انتظام ضربات القلب.

ومن المتاعب الصحية المرتبطة بالغدة الدرقية أيضاً صعوبة في البلع، أو بحة مستمرة في الصوت، أو سماكة الحلق.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

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