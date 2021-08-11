أعشاب تخفف المتاعب الصحية.. أخصائية في الطب البديل تنصح المرأة

المصدر: برلين - د.ب.أ

عدّدت أخصائية طب بديل ألمانية أعشاباً تساعد في تخفيف المتاعب الصحية لدى المرأة بشكل خاص.

وأوضحت الخبيرة هيلجا إل - بايصر أن البابونغ على سبيل المثال يمتاز بتأثير مزيل للتشنجات والانقباضات؛ ما يجعله سلاحاً فعالاً لمحاربة آلام البطن، التي تهاجم المرأة أثناء الدورة الشهرية.

وأضافت أن شاي المريمية البارد يساعد في تخفيف ما يعرف «بالهبّات الساخنة» (سخونة الجسم)، التي تهاجم المرأة في مرحلة انقطاع الطمث.

ويساعد الروزماري في مواجهة انخفاض ضغط الدم، الذي تعاني منه الفتيات المراهقات بصفة خاصة، بينما يمتاز اللافندر بتأثير مُهدئ، في حين يتمتع الزعتر بتأثير مضاد للبكتيريا. وتساعد عشبة كيس الراعي في مواجهة النزيف الشديد.

أما عشبة «عباءة السيدة» فتسخدم لتخفيف العديد من المتاعب الصحية لدى النساء مثل حب الشباب ومتاعب الحيض والحمل والولادة وفترة انقطاع الطمث.



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