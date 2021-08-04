«شهب البرشاويات».. عرض حي للنيازك في سماء مليحة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يستعد مركز مليحة للآثار في الشارقة لاستقبال الزوار وعشاق مراقبة النجوم لمشاهدة زخات «شهب البرشاويات» المترقبة، والتي تعتبر من أبرز زخات الشهب والأحداث الفلكية خلال العام، إذ سيتم تنظيم فعالية خاصة في مليحة 12 أغسطس الجاري من الساعة السابعة مساءً حتى الواحدة صباحاً، وستتم الفعالية خلال ذروة زخة الشهب.

تعرف شهب البرشاويات بهيئتها التي تشبه الكرة النارية، والتي تتكون من تقاطع مدار الأرض مع مدار المذنب «سويفل تتل»، ما يخلف غباراً فضائياً، وبمجرد اصطدام هذا الركام الكوني من الجليد والغبار والقطع الصخرية بالطبقات العليا من الغلاف الجوي، يشتعل هذا الركام بشكل مذهل ومتوهج.

تتميز زخات شهب البرشاويات بأنها تنشط في وقت محدد، إذ تحدث هذه الزخات في كل سنة بين 14 يوليو و24 أغسطس حسب وكالة ناسا. وفي هذا العام ستكون ذروة هذه الزخة في ليلة 12 أغسطس. تعتبر هذه الزخة من الأبرز خلال العام ويترقبها الفلكيون ومحبو مراقبة النجوم خلال ذروتها، إذ يمكن رؤية ما يقارب 60 إلى 100 شهاب خلال ساعة.

تبلغ كلفة الباقة نحو 150 درهماً إماراتياً للبالغين، و100 درهم إماراتي للأطفال بعمر 5 إلى 10 سنوات. يتوافر أيضاً عرض عائلي خاص لبالغين وطفلين بسعر 400 درهم إماراتي. يتضمن سعر التذكرة وجبة خفيفة، ومنطقة جلوس مخصصة، والمشروبات كالقهوة والشاي.

مشروع رائد

يعتبر مركز مليحة للآثار من المشاريع الرائدة في قطاع السياحة الأثرية والبيئية، ويقع المركز بين الكثبان الرملية في منطقة مليحة، ويبعد نحو 40 دقيقة عن مركز المدينة في الشارقة. يوفر المركز لزواره فرصة رؤية مناظر طبيعية خلابة للسماء ليلاً للنجوم والكواكب وغيرها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news