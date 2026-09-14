6000 مَعْلم تاريخي تفتح أبوابها للزوار في ألمانيا

أتاحت ألمانيا لمحبي المعالم التاريخية، في جميع أنحاء البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، زيارة مبانٍ تاريخية، غالباً ما تكون مغلقة أمام الجمهور، في إطار يوم المعالم المفتوحة. وفتح أكثر من 6000 معلم تاريخي أمام الزوار في أنحاء ألمانيا، أمس، ويصف المنظمون المناسبة بأنها «أكبر فعالية ثقافية في ألمانيا».

وتحظى مدينة بامبرغ باهتمام خاص هذا العام، إذ أقيمت الفعالية المركزية في المدينة الواقعة في منطقة فرانكونيا العليا، والمدرجة على قائمة التراث العالمي. وقالت المؤسسة الألمانية لحماية المعالم التاريخية، إن الفعالية الرئيسة على مستوى ألمانيا، ليوم المعالم التاريخية، تستضيفها ولاية بافاريا للمرة الأولى منذ 10 سنوات.