أصحاب عزيمة وإرادة يستعرضون مواهبهم في «مرايا العقل»

يحتفي معرض «مرايا العقل»، الذي تُنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، من خلال مركز الفن للجميع «فلج» بالإبداع الفني للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويضم المعرض، الذي شهده الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أكثر من 50 عملاً فنياً، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وتعكس تنوع تجارب أصحاب الإرادة وأساليبهم الفنية ورؤاهم الخاصة، إلى جانب عرض مسرحي مصغر بعنوان «AI AM I»، تناول العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، ودور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل أساليب التعبير والإبداع.

واطلع رئيس مكتب سمو الحاكم على الأعمال الفنية المشاركة، والأعمال المقدمة ضمن أسبوع الفن في روما، وقسم «درب الفنون» متجولاً بين الأعمال والتجارب المشاركة، إذ شاهد سلسلة من الفقرات الفنية التي قدمها عدد من الفنانين من ذوي الإعاقة، وشملت الفقرات عرضاً غنائياً من الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، ومشهداً مسرحياً إلى جانب مشهد إيمائي، وفقرة موسيقية على آلة البيانو من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وزار الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي جناح مركز الرعاية لمتلازمة «داون» في مملكة البحرين، الذي يستعرض مشاركة خمسة فنانين من ذوي متلازمة «داون»، والتقى الفنانين الذين قدموا جانباً من تجربتهم، في مشاركة عكست أهمية التواصل الفني وتبادل التجارب بين المبدعين من الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى العربي.

وتؤكد مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية من خلال معرض «مرايا العقل» استمرارها في دعم المواهب الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع حضورهم في الحياة الثقافية والمجتمعية، وترسيخ مفهوم الدمج القائم على المشاركة الفعلية وإتاحة الفرص، بما ينسجم مع رسالتها في تمكين ذوي الإعاقة، وتطوير قدراتهم، وتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم في المجتمع.