النصف_الحلو.. «ذا فيرست كوليكشن».. علامة مبتكرة تواكِب أسلوب الحياة العصرية

المصدر: الامارات اليوم

اطلقت الشركة العالمية والمتكاملة للتطوير العقاري، ذا فيرست جروب، علامة مميّزة ومبتكرة ومواكِبة لأسلوب الحياة العصرية تحت اسم ذا فيرست كوليكشن، وتشمل محفظة الفنادق والمطاعم والوجهات الترفيهية التابعة للشركة.

يشكّل إطلاق العلامة خطوةً ضخمة في مسيرة تطوّر الشركة التي لطالما عُرفت بصفتها من أبرز شركات التطوير العقاري في الإمارات، وذلك بفضل محفظتها التي تضمّ حالياً 11 عقاراً حائزة جوائز عدة، منها فندق ويندام دبي مارينا، وميلينيوم بليس مارينا وتريب باي ويندام دبي.

وتعمل «ذا فيرست جروب» على مجموعة من سبعة فنادق رفيعة المستوى ومتوسطة إلى عالية المستوى في دبي، حيث سيتم إطلاق العديد من هذه المشروعات الجديدة تحت راية ذا فيرست كوليكشن، إلى جانب مجموعة من العقارات القائمة والتي ستخضع هوية علامتها التجارية للتغيير في الأشهر المقبلة.

وعلى مرّ السنوات الماضية، استطاعت «ذا فيرست جروب» تنويع عملياتها ودخول أسواق عمودية رئيسة تشمل إدارة الأصول العقارية، وسوق المأكولات والمشروبات الذي ساعد العلامة على اكتساب شهرة واسعة بصفتها من أكثر المشغّلين طموحاً وابتكاراً في قطاع الضيافة. ويُعزى ذلك جزئياً إلى إطلاق مطعم «ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس» في فندق ميلينيوم بليس مارينا، وهو أول مطعم في العالم مستوحى من برنامج تلفزيون الواقع الذي اكتسب شهرة عالمية.

كما ستوفّر علامة «ذا فيرست كوليكشن» مزايا أساسية لأعضاء برنامج مكافآت أسلوب الحياة في ذا فيرست جروب، والذي سيكون متاحاً لجميع العملاء والضيوف الذين يختارون الإقامة، أو تناول الطعام أو الاسترخاء في أي من فنادق ذا فيرست جروب في دبي. وسيحصل الأعضاء أيضاً على فرصة الاستفادة من مجموعة من الحوافز الجذابة التي تشمل خصومات على الإقامات الفندقية، وتجارب طعام مجانية وغيرها الكثير.

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