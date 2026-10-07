الإمارات الأولى عالمياً في رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية الرقمية بـ89%

تصدرت الإمارات دول العالم في مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية الرقمية، إذ منح 89% من المشاركين في استطلاع رأي، تقييماً مرتفعاً لهذه الخدمات، وفقاً للإصدار السنوي السادس من «تقرير استطلاع رأي المواطنين حول الحكومة الرقمية 2026» الصادر عن شركة «بوسطن كونسلتينغ جروب».

وشمل الاستطلاع 44 دولة، وأظهر كذلك تصدر الإمارات عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، بنسبة بلغت 53%. وأفاد 76% من المشاركين في الدولة بأن أحدث معاملة حكومية إلكترونية أجروها قدمت لهم تجربة أفضل من تعاملاتهم المعتادة مع القطاع الخاص.

وأظهر التقرير ارتفاع مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي في الإمارات، إذ أفاد 82% من المشاركين باستخدامه أسبوعياً. كما رأى 53% منهم أن فوائد الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي تفوق مخاطره، مقارنة بـ49% على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي و36% عالمياً.

وقال شريك ومدير عمليات التحول الرقمي في شركة «بوسطن كونسلتينغ جروب»، رامي مرتضى، إن «تجربة الحكومة الرقمية في الإمارات تعكس سنوات من الاستثمار في جعل الخدمات العامة أكثر سهولة وسلاسة وتلبية لاحتياجات المواطنين»، وأضاف أن «المرحلة المقبلة تتيح للحكومات البناء على هذه الأسس من خلال توسيع نطاق التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم الإجراءات، مع الحفاظ على الخبرة البشرية في التعامل مع الاحتياجات الأكثر تعقيداً».

من جانبه، قال المدير المفوض والشريك الأول في «بوسطن كونسلتينغ جروب»، الدكتور لارس ليتّغ، إن «دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك فرصة للاستفادة من تقدمها الرقمي في تطوير الجيل المقبل من الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي».

وأظهر التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد المنطقة الأكثر تقبلاً للذكاء الاصطناعي بين المناطق المشمولة بالاستطلاع، إذ أبدى 79% من المواطنين انفتاحهم على التعاملات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ66% عالمياً.