الخيار صديق للكلى والمثانة.. نصيحة للاستفادة من فوائده كاملة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفاد المركز الألماني للصحة بأن الخيار يتمتع بفوائد صحية كثيرة، بفضل محتواه العالي من الماء والفيتامينات والمعادن.

وأوضح أن الخيار يتكون من الماء بنسبة تصل إلى 97%، كما أنه غني بالمعادن مثل الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، والفيتامينات مثل فيتامين A و B وC و E.

وبفضل هذه العناصر يعمل الخيار على إدرار البول، ومن ثم يساعد في التخلص من احتباس السوائل بالجسم، ما يجعله صديقاً للكلى والمثانة.

وللاستفادة من هذه المزايا، ينصح خبراء التغذية بتناول الخيار دون تقشيره؛ حيث توجد معظم العناصر الغذائية المهمة في القشرة التي يقع البعض في خطأ التخلص منها.

ومن ناحية أخرى يساعد الخيار على التمتع بالرشاقة؛ لأنه قليل السعرات الحرارية؛ إذ تحتوي 100 غرام على 12 سعراً حرارياً فقط، كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، وتعمل على تنشيط حركة الأمعاء، ومن ثم محاربة الإمساك.

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