الذين يعملون ليلاً مُعرّضون لخراب ساعتهم البيولوجية .. فماذا ينصحهم الأطباء ؟

قد يكون العمل ليلاً والنوم نهاراً أكثر من مجرد تغيير في مواعيد الراحة؛ إذ قد يؤدي تعارض ساعات العمل مع الساعة البيولوجية للجسم إلى اضطراب النوم واليقظة، ويجعل العامل عاجزاً عن البقاء متيقظاً أثناء النوبة أو الحصول على نوم كافٍ بعدها.

وأصدرت الأكاديمية الأميركية لطب النوم إرشادات سريرية جديدة للتعامل مع اضطراب العمل بنظام المناوبات، تضمنت خيارات دوائية وسلوكية وتدخلات تساعد على تنظيم الإيقاع البيولوجي، مع التأكيد على أن العلاج يجب أن يتناسب مع أعراض كل شخص وطبيعة جدول عمله، بحسب تقرير نشره موقع "Mesdical News today".

ويحدث اضطراب العمل بنظام المناوبات عندما تتعارض ساعات العمل بصورة متكررة مع مواعيد النوم الطبيعية للجسم، ويستمر هذا التعارض لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وقد يعاني المصابون نعاساً مفرطاً أثناء العمل، أو صعوبة في بدء النوم أو الاستمرار فيه، أو يجمعون بين المشكلتين. ويرتبط ذلك باختلال الساعة البيولوجية ونقص ساعات النوم، ما يجعل نوبات الليل أكثر صعوبة ويؤثر في الأداء اليومي.

وتشير التقديرات إلى أن الاضطراب يصيب نحو 27% من العاملين البالغين بنظام المناوبات، ما يجعله مشكلة شائعة تتطلب أساليب علاج أكثر ملاءمة لطبيعة العمل.

وبالنسبة إلى العاملين الذين يعانون نعاساً مفرطاً خلال النوبات الليلية، تقترح الإرشادات استخدام دواءي "مودافينيل" و"أرمودافينيل" لتحسين اليقظة، استناداً إلى أدلة متوسطة اليقين.

كما تشمل الخيارات المحتملة تناول الكافيين، والتعرض للضوء الساطع، وأخذ قيلولات قصيرة ومدروسة، وتعديل مواعيد الوجبات، لكن الأدلة على هذه التدخلات أقل قوة.

وأوضح ديرك كريغر، أستاذ طب الأعصاب والاستشاري في "Re:Cognition Health"، أن الدواءين قد يساعدان على تحسين اليقظة والأداء خلال النوبات الليلية، لكنهما لا يعيدان ضبط الساعة البيولوجية ولا يعوضان نقص النوم. وقد تشمل آثارهما الجانبية الصداع والغثيان والدوار والقلق.

ماذا تفعل إذا لم تستطع النوم بعد النوبة؟

إذا كانت المشكلة الأساسية هي صعوبة النوم بعد انتهاء العمل، تقترح الإرشادات العلاج السلوكي المعرفي للأرق (CBT-I)، إلى جانب الميلاتونين أو الأدوية التي تحاكي تأثيره، وبعض الأدوية المنومة وفق تقييم الطبيب.

ومن الخيارات التي قد يدرسها المختصون الأدوية التي تحجب مستقبلات الأوركسين، مثل "سوفوريكسانت"، للمساعدة على النوم، لكن الأدلة على استخدامها تحديداً في اضطراب المناوبات لا تزال محدودة.

ويجب الانتباه إلى أن بعض الأدوية المنومة قد تسبب النعاس بعد الاستيقاظ، ما يشكل خطراً على من يقودون سياراتهم أو يؤدون أعمالاً تتطلب تركيزاً ويقظة.

وتتضمن الخيارات الأخرى التعرض للضوء الساطع في توقيت مدروس، ومحاولة الحفاظ على مواعيد نوم ثابتة قدر الإمكان، واستخدام وسائل حجب الضوء أثناء العودة إلى المنزل بعد النوبة الليلية.

وقد تساعد هذه التدخلات الجسم على التكيف جزئياً مع ساعات العمل، خصوصاً لدى من يعملون في نوبات ليلية ثابتة. أما أصحاب المناوبات المتغيرة، فقد يكون من الصعب عليهم الالتزام بجدول منتظم، ولذلك قد يكون التركيز على إدارة الأعراض وحماية وقت النوم أكثر واقعية.

وتؤكد الإرشادات أن اختيار العلاج يعتمد على طبيعة الأعراض ومواعيد العمل والظروف الشخصية، فضلاً عن الموازنة بين الفوائد والآثار الجانبية.

كما أن الأدلة العلمية الداعمة لكثير من التدخلات لا تزال محدودة، ولذلك جاءت التوصيات مشروطة وليست وصفة علاجية موحدة. وينبغي للعاملين الذين يعانون نعاساً مستمراً أو أرقاً مرتبطاً بالمناوبات استشارة مختص في طب النوم لتقييم حالتهم واختيار النهج الأنسب.