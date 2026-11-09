كيف ترد على رسائل الواتساب دون فتحها ودون "آخر ظهور" ؟

يتيح تطبيق واتساب الرد على الرسائل الواردة دون الحاجة إلى فتح المحادثة أو التطبيق، وذلك من خلال خيار الرد المباشر في إشعارات الهاتف. وتساعد هذه الطريقة على إرسال الرسائل دون الدخول إلى واجهة التطبيق، لكنها لا تضمن إخفاء جميع مؤشرات النشاط أو الظهور في كل الهواتف والإصدارات.

ويمكن استخدام هذه الطريقة على هواتف أندرويد وآيفون، بشرط تفعيل إشعارات واتساب وإتاحة خيار الرد فيها، وبحسب تقرير لموقع "GeekChamp" المتخصص في الأدلة والشروحات التقنية ومراجعات البرامج والتطبيقات والأجهزة.

1- الرد على رسائل واتساب من الإشعارات على أندرويد

يمكن الرد على الرسائل مباشرة من إشعارات الهاتف دون فتح تطبيق واتساب، من خلال الخطوات التالية:

- عند وصول رسالة جديدة، اسحب الشاشة من الأعلى إلى الأسفل لفتح لوحة الإشعارات.

- ابحث عن إشعار واتساب، ووسّعه إذا لزم الأمر لعرض الخيارات المتاحة.

- اضغط على خيار "رد"، ثم اكتب رسالتك واضغط على زر الإرسال.

- اترك تطبيق واتساب مغلقًا إذا كان هدفك تجنب فتحه.

وتدعم هواتف أندرويد إجراءات مباشرة من الإشعارات، مثل الرد على الرسائل، لكن شكل الخيارات ومكان ظهورها قد يختلفان حسب الشركة المصنعة للهاتف وإصدار نظام أندرويد.

2- الرد على رسائل واتساب من الإشعارات على آيفون

يمكن لمستخدمي هواتف آيفون أيضًا الرد على بعض رسائل واتساب دون الدخول إلى التطبيق، باتباع الخطوات التالية:

- أيقظ شاشة الهاتف أو افتح مركز الإشعارات، ثم ابحث عن إشعار واتساب.

- اضغط مطولًا على الإشعار حتى تظهر الإجراءات المتاحة.

- إذا ظهر حقل للرد أو خيار "رد"، اكتب رسالتك وأرسلها مباشرة من الإشعار.

- تجنب الضغط على الإشعار بطريقة تفتح المحادثة داخل التطبيق.

لكن خيار الرد لا يظهر بالضرورة مع جميع الإشعارات أو إعدادات الهاتف، إذ يعتمد ذلك على نوع الإشعار والإعدادات المتاحة.

تفعيل إشعارات واتساب للرد دون فتح التطبيق

إذا لم يظهر خيار الرد المباشر، فقد تحتاج إلى مراجعة إعدادات الإشعارات على هاتفك.

على أندرويد:

- افتح "الإعدادات" ثم انتقل إلى "الإشعارات".

- اختر "إشعارات التطبيقات"، ثم ابحث عن واتساب.

- تأكد من السماح بإشعارات التطبيق وإشعارات الرسائل.

- إذا كنت تريد الرد من شاشة القفل، اسمح أيضًا بظهور إشعارات واتساب عليها.

وقد تختلف أسماء القوائم وخياراتها من هاتف إلى آخر، كما أن تفعيل وضع عدم الإزعاج أو كتم الإشعارات قد يؤثر في ظهور خيار الرد.

على آيفون:

- افتح "الإعدادات" ثم اختر "الإشعارات".

- ابحث عن واتساب وفعّل خيار "السماح بالإشعارات".

- حدد أماكن ظهور الإشعارات، مثل شاشة القفل ومركز الإشعارات واللافتات.

- راجع إعدادات "إظهار المعاينات" إذا كنت تريد رؤية نص الرسالة دون فتح التطبيق.

طرق أخرى للرد على رسائل واتساب دون فتح التطبيق

هناك وسائل أخرى يمكن الاستعانة بها للرد على رسائل واتساب دون فتح التطبيق على الهاتف، لكنها تعتمد على نوع الجهاز والإعدادات المتاحة.