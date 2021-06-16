التغذية المناسبة لمن يعانون من الصداع النصفي

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال أخصائي طب الأعصاب الألماني البروفيسور هارتموت جوبل إن مخ مرضى الصداع النصفي يحتاج إلى المزيد من الطاقة.

ولإمداد المخ بالطاقة على مدار اليوم ينصح بتناول خمس وجبات بدلاً من ثلاث، محذراً المرضى من اتباع نظام الصيام المتقطع أو نظام الحمية الغذائية قليل الكربوهيدرات (Low-Carb Diet).

وأضاف جوبل أن الأغذية المناسبة لمرضى الصداع النصفي هي الكربوهيدرات المعقدة مثل منتجات الحبوب الكاملة والبطاطس والخضراوات والفواكه.

يشار إلى أن الصداع النصفي المعروف أيضاً باسم «الشقيقة» هو اضطراب عصبي مزمن تتمثل أعراضه في الشعور بصداع على جانب واحد من الرأس، وغالباً ما يكون مصحوباً بأعراض أخرى مثل الغثيان والحساسية للضوء والضوضاء.

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