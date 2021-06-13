زحف الشعر الأبيض مبكراً.. وراثة أم أزمة صحية؟

المصدر: برلين - د.ب.أ

لا يعد الشيب المبكر مجرد مشكلة جمالية فحسب، إذ قد ينذر زحف الشعر الأبيض بأزمة صحية؛ فإلى جانب العوامل الوراثية قد يرجع الشيب المبكر إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض الغدة الدرقية والغدد الهرمونية وأمراض المناعة الذاتية.

وأوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا أن الشيب المبكر قد يشير أيضاً إلى نقص فيتامين B12، خاصة لدى الأشخاص النباتيين؛ لأن هذا الفيتامين يوجد في الأغذية الحيوانية كالبيض.

كما قد يرجع الشيب المبكر إلى التوتر النفسي المستمر؛ إذ أظهرت دراسات علمية حديثة أن التوتر النفسي له تأثير سلبي على الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر.

لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشعر الأبيض.

يشار إلى أن الشعر يتحول إلى اللون الأبيض بسبب فقدان المادة الصبغية «الميلانين» المسؤولة عن لونه.

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