8 من كل 10 بالغين في إنجلترا لديهم أجسام مضادة لكورونا

المصدر: لندن - د.ب.أ

ذكرت بيانات، نشرت اليوم الأربعاء، أن ثمانية من كل 10 بالغين في إنجلترا، لديهم الآن أجسام مضادة، تحميهم من فيروس كورونا، إذ تمضي الحكومة قدماً في برنامجها للتطعيم، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم.

تأتي التقديرات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، في وقت حرج، إذ من المقرر أن يُعلن الإثنين المقبل عما إذا كانت المرحلة النهائية لإعادة فتح الاقتصاد ستكون في 21 يونيو، أم لا.

وتلك الخطة أصبحت محل شك، بسبب السلالة شديدة العدوى، التي اكتشفت في الهند، التي تنتشر بسريعة في المملكة المتحدة.

ويعني وجود الأجسام المضادة أن شخصاً إما أنه أصيب في السابق أو تم تطعيمه.

وأكثر من نصف البالغين في المملكة المتحدة، تلقوا الآن جرعة ثانية من اللقاح، طبقاً لبيانات حكومية، إذ إن الجرعات متاحة للأشخاص ممن تتراوح أعمارهم ما بين 25 و29 عاماً في إنجلترا اعتباراً من هذا الأسبوع.





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