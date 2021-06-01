الصين: أول إصابة بشرية بسلالة «إتش 10 إن 3» من إنفلونزا الطيور

المصدر: بكين - د.ب.أ

اكتشفت الصين أول حالة إصابة بين البشر بسلالة «إتش 10 إن 3» من إنفلونزا الطيور، بحسب ما ذكرته اللجنة الوطنية للصحة اليوم الثلاثاء، إذ اكتشف الفيروس بعد إصابة رجل (41 عاماً) به في إقليم جيانجسو شرقي البلاد.

وبحسب التقرير، نقل الرجل الذي يعيش في مدينة تشنجيانج، إلى المستشفى في 28 من أبريل الماضي بعد إصابته بحمى وبأعراض أخرى.

وأضاف التقرير أنه تم تشخيص حالته فيما بعد بأنه مصاب بنوع فرعي من فيروس إنفلونزا الطيور.

ولم يعثر على حالات أخرى مصابة عندما تم تتبع المخالطين له. ووصفت حالة الرجل بالمستقرة، ومن الممكن أن يخرج من المستشفى.

يشار إلى أن هناك العديد من السلالات المختلفة لأنفلونزا الطيور في الصين، التي يصيب بعضها البشر بصورة متقطعة. وعادة ما تحدث حالات الاصابة عندما يعمل الناس بالقرب من الدواجن.

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