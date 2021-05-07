موضة صيف 2021.. بهجة وتفاؤل يكسران كآبة «كورونا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال خبير الموضة الألماني، أندرياس روزه، إن البهجة والتفاؤل يمثلان عنوان الموضة النسائية والرجالية في صيف 2021، وذلك لكسر أجواء الجدية والكآبة السائدة بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأوضح روزه أن الملابس تتألق هذا الموسم بالألوان الزاهية، كالأخضر والأصفر والأحمر، وتزدان بنقوش الزهور الغنية بالألوان النابضة بالحياة أو بالرسوم الكارتونية الفكاهية.

وأضاف روزه أن الملابس ذات الطابع المبهج يمكن ارتداؤها في العمل أيضاً، ويمكن تنسيق تيشيرت يزدان برسوم مبهجة مع سروال برمودا وبليزر وحذاء ذي كعب عال.

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