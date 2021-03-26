النصف_الحلو.. الموضة المحتشمة.. أكثر صيحات الموسم رواجاً

تعود موضة التسعينات اليوم بقوة لتحقق حضوراً لافتاً وتصبح الصيحة الأبرز في القطاع، لكن مفهوم الأزياء والأناقة لا ينحصر بتوجه محدد، بل يشمل دوماً خيارات واسعة.

وفيما تستعيد البدلات الرياضية والقمصان المزيّنة برسوم غرافيكية وصبغة «التاي داي» مكانتها على منصات العرض، يحظى مفهوم الموضة المحتشمة باهتمام متنامٍ، ورغم كونه محدود الانتشار نوعاً ما، إلا أنه يواكب أكثر الصيحات رواجاً لهذا الموسم.

وتركز الأزياء المحتشمة على تقديم ملابس بقصات محافظة وأنماط طويلة وفضفاضة، لكنها تواكب في الوقت ذاته أحدث توجهات التصاميم والألوان. وتواصل هذه الموضة تحقيق زخم كبير في ربيع/‏صيف 2021، بفضل تقنيات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من القنوات غير التقليدية، لتزداد عمليات البحث عن الأزياء المحتشمة على الإنترنت بنسبة 90% العام الماضي، وفقاً لتقرير الموضة السنوي الصادر عن «ليست»، أكبر منصة عالمية للبحث في القطاع.

وانطلاقاً من خبرتها كعلامة رائدة للأزياء المحتشمة، تقدم «ليم» مجموعة من النصائح حول أبرز القطع الأساسية للتألق بمظهر أنيق في هذا الموسم، وتسلط الضوء على الثقة كعامل أساسي لنجاح أي إطلالة.

وتنصح «ليم» عاشقات الأناقة باستكشاف تصاميم مختلفة عن خياراتهنّ المعتادة ومواكبة صيحات الموضة بأسلوبهنّ الخاص، من خلال إضفاء لمسة شخصية على الإطلالة، والتفرّد بطابع خاص بكل ثقة وجرأة، من خلال مزج التصاميم والأنسجة والقصات المتنوّعة في آن معاً. وتقدم العلامة خمس نصائح قيّمة لإلهام السيدات في هذا الموسم:

1 اختيار ألوان مشرقة للحجاب، لأنها تنسجم مع مختلف الإطلالات، حيث يمكن تنسيق وشاح باللون البرتقالي مع ملابس باللون الأسود بالكامل للتألق بإطلالة فريدة.

2 يُفضل ارتداء سروال فضفاض مع بلوزة أو سترة فضفاضة أيضاً.

3 تبقى الأنوثة عاملاً جوهرياً في جميع الإطلالات، لذا يُنصح بطبعات الأزهار والفساتين المزيّنة بالزخارف النباتية والتدرجات اللونية الجميلة والثنيات المتدرجة والأقمشة الشفافة في موسم ربيع وصيف 2021. كما يعود السروال الواسع بالخصر العالي إلى الواجهة بإلهام من حقبة السبعينات.

4 تشكل الطبقات المتعددة إحدى الصيحات اليوم، ويسهل تنسيق الملابس المحتشمة بهذه الطريقة، من خلال دمج قطع بألوان محايدة مع طبقات وتدرّجات جريئة في الربيع، أو تنسيق الفساتين مع العباءات من دون الحاجة إلى ارتداء عدة طبقات في موسم الصيف.

5 تبرز الصيحات الجريئة هذا الموسم من خلال تفاصيل لافتة، بما فيها الأكتاف الضخمة ولمسات حيوية من الألوان والتطريزات والنقشات التقليدية والطبعات الفوتوغرافية على قماش الجيرسيه والتدرّجات الكلاسيكية وأحادية اللون.

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