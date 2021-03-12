مع بدء الموجة الثالثة من كورونا.. وزير الصحة الألماني: يتعين التأهب لأسابيع صعبة

المصدر: برلين - د.ب.أ

مع بدء الموجة الثالثة من جائحة كورونا في ألمانيا، ناشد رئيس معهد «روبرت كوخ» لمكافحة الأمراض الألمان بالالتزام بمعايير الحماية من انتقال العدوى.

وقال لوتار فيلر في برلين اليوم الجمعة: «يتعين علينا أن نسعى معاً إلى أن نبقى على هذه الموجة الثالثة مسطحة بقدر الإمكان»، مؤكداً ضرورة تجنب الوقوع في موقف مماثل لما حدث قبيل عيد الميلاد (الكريسماس)، عندما كان هناك العديد من الإصابات والحالات المرضية الشديدة والوفيات بالإضافة إلى العبء الثقيل على النظام الصحي.

وفي ظل عودة تزايد حالات الإصابة، قال وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم إن «الوضع لا يزال متوتراً»، مضيفاً أنه يتعين التأهب «لأسابيع صعبة للغاية»، التي سيدور فيها صراع لتحقيق التوازن بين حماية الصحة والعودة إلى الحياة الطبيعية التي طال انتظارها بإعادة فتح حذر لأنشطة مختلفة.

وأكد شبان أن حملة التطعيم تكتسب زخماً واضحاُ، مشيراً غلى أنه تم حتى الآن تلقيح أكثر من 7% من السكان بجرعة واحدة على الأقل. ولفت إلى أن متوسط التطعيمات اليومية يزيد حالياً على 270 ألف تطعيم على مستوى ألمانيا.

وذكر شبان أنه من المنتظر إتاحة الحصول على التطعيمات في العيادات الطبية قريبا، بحلول منتصف أبريل المقبل على أقصى التقدير.

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