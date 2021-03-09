أدوية المنومات.. قد تتسبب بالدخول في حلقة مفرغة

المصدر: برلين - د.ب.أ

قالت الغرفة الاتحادية للصيادلة إن المنومات، التي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، تساعد على التخلص من الأرق والخلود إلى النوم، ولكنها لا تخلو من الآثار الجانبية، والتي تتمثل في الدوار واضطرابات الرؤية واضطرابات نظم القلب.

ولتجنب هذه المخاطر تنصح الغرفة الألمانية بعدم تعاطي المنومات لمدة تزيد على أسبوعين بشكل متواصل، كما ينبغي عدم التوقف عن تناولها بشكل مفاجئ، بل تدريجياً؛ نظراً لأن التوقف المفاجئ قد يؤدي إلى اضطرابات النوم، ما يتسبب في دخول المريض في حلقة مفرغة.

ويُراعى أيضاً أن تعاطي المنومات في وقت متأخر جداً من الليل يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق وضعف التركيز ومحدودية رد الفعل في نهار اليوم التالي.

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