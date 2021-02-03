يحمي الكبد ويساعد على حرق الدهون.. خبراء ألمان ينصحون باليوسفي

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكد خبراء في المركز الاتحادي الألماني للتغذية أن اليوسفي،علاوة على أنه حافل بفيتامين C، يعد بمثابة منجم فوائد صحية؛ إذ يعزّز صحة الكبد عبر حمايته من تراكم الدهون، كما يمنح البشرة مظهراً يشع شباباً.

وأوضحوا أن اليوسفي غني بمادة «نوبيليتين»، التي تحول دون تراكم الدهون بالكبد، ما يحد من خطر الإصابة بالكبد الدهني الذي يمهد الطريق للإصابة بسرطان الكبد.

كما تساعد المادة نفسها على حرق الدهون، ومن ثم إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة، علماً بأن هذه المادة توجد في الألياف البيضاء الموجودة تحت القشرة مباشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد اليوسفي غنياً بفيتامين C، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة من ناحية، ويساعد على بناء الكولاجين من ناحية أخرى، أي التمتع ببشرة مشدودة مفعمة بالشباب والحيوية.

ويشتمل اليوسفي أيضاً على بروفيتامين A، البيتا كاروتين، والذي يعمل على تجدد خلايا البشرة.

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