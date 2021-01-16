غذاء خارق في الشتاء.. خبراء ينصحون بتناوله

المصدر: برلين - د.ب.أ

وصف خبراء الجمعية الألمانية للتغذية الكرنب بأنه يعد بمثابة غذاء خارق خلال فصل الشتاء؛ إذ يزخر بالفيتامينات‬ والمعادن والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.

وأوضحوا أن الكرنب غني بفيتامين C، الذي يعمل على تقوية المناعة،‬ وفيتامين E، الذي يحارب شيخوخة البشرة، وفيتامين K، الذي يتمتع بأهمية‬ كبيرة لتخثر الدم. كما يحتوي على الكالسيوم المهم لصحة العظام. ‬

ويمتاز الكرنب بأنه قليل السعرات الحرارية وقليل الدهون، ما يساعد على‬ التمتع بالرشاقة، بينما يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي‬ تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة من ناحية وتعمل على تنشيط الهضم من‬ ناحية أخرى. ‬

ويتمتع الكرنب أيضاً بمضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات والفلافونويد‬ والبيتا كاروتين وفيتامين C، والتي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة التي تُعجّل بشيخوخة البشرة وترفع خطر الإصابة بالسرطان. ‬

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع الكرنب بتأثير إيجابي على مستوى الكوليسترول‬ بالدم؛ إذ إنه يعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) ويرفع مستوى‬ الكوليسترول المفيد (HDL)، ما يسهم في الحد من خطر الإصابة بتصلب‬ الشرايين والأزمات القلبية.

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