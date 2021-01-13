جراح عظام ينصح بتمرين «قطف التفاح» لمواجهة آلام الرقبة

المصدر: برلين - د.ب.أ

نصح جراح العظام الألماني ديفيد كريستوفر كوبوش بمواجهة آلام مؤخرة الرقبة بتمرين بسيط يعرف باسم «قطف التفاح».

وأوضح أن كل ما يتعين على المرء فعله هو رفع ذراعه الأيمن والأيسر إلى أعلى قدر المستطاع بالتناوب؛ إذ يعمل هذا التمرين على إطالة العمود الفقري وإرخاء عضلات مؤخرة الرقبة والظهر، علماً بأنه يمكن أداء هذا التمرين وقوفاً أو جلوساً.

ولتجنب آلام مؤخرة العنق أثناء العمل المكتبي ينبغي مراعاة اتخاذ العمود الفقري لوضعية قائمة؛ إذ يعمل ذلك على تخفيف العبء الواقع على العمود الفقري، مع الحرص على تغيير وضعية الجلوس، والنهوض من حين إلى آخر.



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