في موسم الزكام.. وصفة ألمانية تساعد على مواجهته لدى الصغار

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت الجمعية الألمانية لطب الأطفال والمراهقين بأن استنشاق البخار يساعد على مواجهة الزكام لدى الأطفال؛ إذ يعمل ترطيب الأغشية المخاطية على إذابة المخاط، ومن ثم يمكن طرده بصورة أفضل، لاسيما خلال هذا الموسم الذي قد تتكرر فيه الإصابة بالزكام.

وعن كيفية القيام بذلك؛ أوضحت الجمعية أنه يتم ملء إناء به ماء دافىء تتراوح درجة حرارته بين 42 و45 مئوية، ومن المثالي قياس درجة الحرارة بالترمومتر.

وفي الخطوة التالية تغطى الرأس بمنشفة واستنشاق البخار لمدة لا تزيد على من ثلاث إلى خمس دقائق ليشعر بعدها الطفل بتحسّن.

ونصحت الجمعية الألمانية بأنه من الأفضل عدم إضافة زيوت طيّارة كتلك المستخلصة من الأوكالبتوس مثلاً؛ نظراً لأنها قد تتسبب في تهيج المسالك التنفسية لدى الطفل وشعوره بضيق في التنفس.

ومن ناحية أخرى، تمثل أجهزة الاستنشاق ذات جزء الفم والأنف خياراً جيداً لمواجهة الزكام، خاصة لدى الصغار في العمر، وذلك لعدم وجود خطر الإصابة بحروق بفعل انسكاب الماء الدافىء.

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