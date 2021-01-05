دراسة: مكمل غذائي شائع يقوي القلب.. فوائده مثل ممارسة الرياضة بانتظام

المصدر: لندن - د.ب.أ

كشف بحث جديد أنه من الممكن أن يساعد أحد المكملات الغذائية الشائعة في تقليل خطر الوفاة بشكل عام، بقدر مماثل لممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ونشر موقع ميديكال نيوز توداي الإلكتروني الطبي، تفاصيل البحث الجديد الذي توصل إليه مؤخراً، باحثان من جامعة ويست فرجينيا في مورجانتاون.

وأظهر البحث أن الأفراد الذين حصلوا على مادة «جلوكوزامين/شوندرويتين»، وهي أحد أكثر أنواع مكملات الجلوكوزامين الغذائية شيوعاً، بصورة يومية لمدة عام واحد على الأقل، شهدوا انخفاضاً بنسبة 39% في معدل الوفاة بشكل عام، وتراجعاً بنسبة 65% في احتمال الوفاة نتيجة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، فإن الدكتورة دانا كينج، وهي المشاركة الرئيسة في وضع الدراسة ورئيسة قسم طب الأسرة في جامعة ويست فرجينيا، لا تنصح الأشخاص بأن يحل المكمل الغذائي محل ممارسة التمارين الرياضية.

وتوضح كينج أن «هذا ليس ما نقترحه... استمروا في ممارسة الرياضة، إلا أن التفكير في أن تناول قرص (من المكمل الغذائي) سيكون مفيداً أيضاً هو أمر جذاب».

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