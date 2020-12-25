الدواء السحري.. نصائح لتجنب آثاره الجانبية

المصدر: برلين - د.ب.أ

قدم اتحاد روابط الصيادلة الألمان نصيحة للحد من الآثار الجانبية لأدوية الكورتيزون عبر تعاطيها بشكل صحيح.

وأوضح أنه ينبغي تناول أدوية الكورتيزون - التي توصف بأنها دواء سحرياً - في الفترة بين السادسة والثامنة صباحاً، وهي الفترة، التي يقوم فيها الجسم بإنتاج الكورتيزون بنفسه، وبالتالي لا يسبب تعاطي الأدوية أي مشكلة للجسم.

وبالنسبة لمرضى الربو، الذين يستعملون البخاخ المحتوي على الكورتيزون، فإنه يتعين عليهم غسل الفم جيداً بعد الاستعمال، لتجنب تهيج الغشاء المخاطي المبطن للفم.

ومَن يتعاطى الكورتيزون على مدار فترة طويلة، ينبغي عليه الإكثار من تناول الفيتامينات والكالسيوم لتجنب الإصابة بهشاشة العظام. كما يمكن تجنب الإصابة بتهيج المعدة من خلال تعاطي مضادات الحموضة.

وتُعد زيادة الوزن من الآثار الجانبية المترتبة على استعمال الكورتيزون، كما يمكن أن تُصاب البشرة بالترقق أو تظهر بها أوردة حمراء وعُقد صغيرة. وبالإضافة إلى ذلك، قد تتسبب نقاط الأنف والعين في حدوث تغيرات بالأغشية المخاطية المبطنة لهما. وفي حال الاستعمال الموضعي، تحدث هذه الآثار الجانبية في مواضع الاستعمال فقط.

وعند ظهور أحد هذه الأعراض الجانبية، ينبغي استشارة الطبيب المعالج على الفور، بينما لا ينبغي التوقف عن تعاطي الدواء من دون الرجوع إلى الطبيب.

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