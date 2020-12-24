60 ميكروغراماً من B7 سر جمال شعرك ورموشك

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوردت بوابة الجمال «هاوت.دي» أن فتيامين B7 يعد بمثابة سر جمال الشعر والرموش والأظافر والحواجب.

وأوضحت البوابة الألمانية أن هذا الفيتامين، المعروف أيضاً باسم فيتامين H أو «البيوتين»، يعزز إنتاج مادة الكيراتين، التي تساعد على نمو الشعر وتقوية بنيته وزيادة كثافته، ومن ثم التمتع بشعر طويل ورموش كثيفة وأظافر قوية وحواجب ممتلئة.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين B7 في الكبد ومنتجات الألبان، والبيض والشوفان والمكسرات.

وتحتاج المرأة إلى فيتامين B7 بمعدل يراوح بين 30 و60 ميكروغراماً يومياً.

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