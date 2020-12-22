الطبق الأهم للصحة والمناعة.. مكونات غذائية تجعله أكثر فائدة

المصدر: برلين - د.ب.أ

يجمع خبراء تغذية على أنه ليس هناك أهم في أي نظام غذائي، مهما تعددت الوصفات، من طبق السلطة، وذلك لما يحتويه من العديد من المغذيات والفيتامينات، التي تحسّن من الجهاز المناعي، وتفيد في التمثيل الغذائي وباقي الوظائف الحيوية.

وأوضحت أخصائية التغذية الألمانية لورا جيفرز أن هناك بعض النصائح، التي تجعل طبق السلطة أكثر صحة وفائدة، مثل الاعتماد بشكل أكبر على الخضراوات الداكنة بدلاً من الفاتحة، وذلك لأنها تحتوي على نسبة أعلى من فيتامين «سي» وحمض الفوليك والبوتاسيوم، ويعد الجرجير والسبانخ من الخضراوات الجيدة، لأنها غنية بالكاروتين ومضادات الأكسدة.

ومن الأفضل أن تحتوي السلطة أيضاً على الكرنب أو الملفوف الأحمر أو البروكلي أو الكرفس، ومكسرات كالجوز أو اللوز وهو ما يوفر المزيد من الفيتامينات والألياف، مع العلم أنه كلما كانت الألوان أكثر كانت السلطة أفضل من الناحية الصحية، وبالتالي فإنه يمكن إضافة الفلفل الملون والطماطم والبصل الأحمر والرمان والأفوكادو والشمندر والبنجر وكذلك الذرة والبازلاء. ومما يزيد من فائدة طبق السلطة وجود البروتين مثل الحمص والعدس والبيض والدجاج واللحوم قليلة الدهون والسمك.

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