تهوية المنزل المنتظمة تقي من عدوى «كورونا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

نصح المعهد الألماني للوقاية من الحوادث بتهوية المنازل بصورة منتظمة، للوقاية من عدوى فيروس «كورونا»، فضلاً عن أنها تمنع تكون الرطوبة وظهور العفن في غرف المنزل.

وأوضح خبراء المعهد الألماني أن التهوية المنتظمة تساعد على دخول الهواء النقي ومنع الرطوبة وظهور العفن، الذي يجد بيئته الخصبة في الجو الرطب الدافئ، وأوصى الخبراء الألمان بتركيب مقياس للرطوبة في كل غرفة، مع العلم أن القيم المناسبة للرطوبة تراوح بين 50 و60%.

ويتعين أن تتم عملية التهوية للمنزل أكثر من مرة في اليوم الواحد، وذلك لاستبدال الهواء الرطب بالهواء الجاف من الخارج، ومع ذلك قد يتطلب الأمر تدفئة الغرفة بعد التهوية في بعض الأجواء شديدة البرودة.

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