المكسرات.. احذروا من مخاطر التخزين السيئ

المصدر: برلين - د.ب.أ

تعد المكسرات من أكثر الأغذية التي سرعان ما تتعرّض للتلف بسبب سوء تخرينها، أو الاحتفاظ بها في أكياس بلاستيكية، ما يعرضها للعفن.

وأوضح خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني أن السموم الفطرية الناجمة عن العفن تُلحق الضرر بالكبد، وترفع خطر الإصابة بالسرطان، مشيرة إلى أنه لا يمكن القضاء على هذه السموم من خلال التحميص أو الخَبز.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة؛ يجب التخلص من المكسرات في حال ملاحظة مظاهر العفن عليها مثل التغيرات اللونية الغريبة والروائح الكريهة (رائحة عفنة وزنخة).

وعن كيفية الاحتفاظ بالمكسرات بشكل سليم، ذكرت الهيئة أنه ينبغي وضعها في كيس قماشي محكم ضد الهواء وتخزينها في مكان بارد ومظلم وجاف، وفي ظل درجة حرارة تتراوح بين 10 و18 درجة مئوية.

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