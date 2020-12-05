وصفة الـ 15 دقيقة لتحسين الصحة والمزاج

المصدر: برلين - د.ب.أ

وصفت الخبيرة الألمانية يوهانا روب ممارسة الرياضة صباحاً بأنها تعد وسيلة فعالة للتمتع بالنشاط والحيوية؛ إذ تعمل على تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي، ومن ثم رفع درجة الاستعداد لبذل المجهود.

كما تساعد ممارسة الرياضة على إفراز الهرمونات «السيروتونين» و«الدوبامين» و«الإندورفين»، والتي تعمل على رفع مستوى التركيز من ناحية، وتحسين الحالة النفسية والمزاجية من ناحية أخرى.

ولهذا الغرض تنصح روب بممارسة الرياضة باعتدال، مشيرة إلى أنه يكفي ممارسة الرياضة لمدة 15 دقيقة صباحاً لبدء اليوم بنشاط وحيوية، محذرة في الوقت ذاته من أن الإفراط في ممارسة الرياضة يؤدي إلى نتائج عكسية؛ إذ يتسبب ذلك في رفع مستوى هرمون التوتر «الكورتيزول» بالجسم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news