3 نصائح للعاملين من المنازل لتجنب آلام الظهر

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذّرت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحات الحوادث من أن العمل المنزلي يرفع خطر الإصابة بآلام الظهر بسبب قلة الحركة. وأضافت الجمعية أن موظفي العمل المكتبي، الذين يعملون لمدة ثماني ساعات يومياً، يتعين عليهم ممارسة الأنشطة الحركية بمعدل خمس ساعات أسبوعياً، للحفاظ على صحة الظهر. وهنا ثلاث نصائح للحفاظ على صحة الظهر خلال فترة العمل من المنزل.

1

يمكن دمج الأنشطة الحركية أثناء العمل والحياة اليومية، إذ ينبغي تغيير وضعية الجلوس من وقت إلى آخر، وكذلك إجراء المكالمات الهاتفية وقوفاً، مع ممارسة تمارين المد والإطالة بانتظام لتجنب الإصابة بالشد العضلي.

2

من المفيد أيضاً ممارسة المشي حتى لو لمسافات قصيرة، كالذهاب للتسوّق، أو توصيل الطفل إلى المدرسة سيراً على الأقدام، أو المشي حول المنزل وصعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد.

3

تهوية المكتب المنزلي جيداً ضروية، وذلك من خلال فتح النوافذ على مصراعيها لمدة قصيرة على نحو منتظم.

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