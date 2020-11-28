النصف_الحلو.. 4 نصائح لحفل عشاء صحّي

من المعروف أن الطعام هو عامل الجذب الرئيس ومعيار نجاح أي حفلة، وغالباً ما يبقى عالقاً في أذهان الضيوف لأيام مقبلة، لكن ما لا يعرفه الكثيرون، أنه يمكنك دائماً جعل قائمة الطعام في حفلتك مليئة بالأصناف الشهية والصحية في الوقت نفسه. وهنا نصائح من خبراء «إنديا جيت» عن كيفية إضافة لمساتٍ صحية على قائمة وليمتك الاحتفالية:

ترحيب من القلب

يبدأ المضيف المثالي حفل عشائه بمشروباتٍ ترحيبية خالية من الكحول، مثل مشروبات البانش والموكتيلات والكوكتيلات الطبيعية التي تلطف الأجواء، بدلاً من المشروبات الفوّارة والصودا والمشروبات الغازية. يمكنك إعداد عصير سريع التحضير أو شراب بانش من أحد أنواع الفاكهة ذات المذاق اللذيذ. ولمحبّي المشروبات الخفيفة، سيكون من الرائع تقديم عصائر الفواكه المثلجة أو المياه المنكّهة. يمكن إضافة بذور الشيّا المنقوعة مسبقاً إلى الشراب. إنها طرق ممتازة لتزويد الجسم بالألياف والبروتين والدهون الصحية.

المقبلات

تعدّ المقبلات والأصناف التي تؤكل باليد أول ما يقبل عليه الضيوف ويتناولونها عادة مع مشروباتهم، لذلك احرص على تقديم المشهّيات الصحية في حفلتك. يمكنك إعداد مقبلات لذيذة باستخدام حبوب الكينوا والشوفان وبذور الكتّان وغيرها، فهذه المكونات الصحية يمكن أن تدخل في إعداد كثير من المقبلات الشهيرة، مثل الفطائر واللفائف والرقائق، وما إلى ذلك.

الأطباق الرئيسة

عادة ما تكون الأطباق الرئيسة مجموعة مختارة من الأصناف المميزة. وبما أن ضيوفك سيشعرون بالامتلاء إثر تناول المقبلات، يمكنك تقديم الكاري مع الأرز أو الخبز كطبق رئيس. استبدل الأرز الأبيض بالبني المبرعم، كونه أغنى بالعناصر المغذية كالبوتاسيوم والمغنيزيوم والفوسفور، إضافة إلى الألياف.

التحلية

من المعروف أننا نحصل على معظم كمية الدهون التي لا نحتاجها عن طريق الحلويات، وأنك مهما شعرت بالتخمة، تستطيع دوماً تناول الحلوى، إلا أن صنع حلوى صحية هو أسهل مما تعتقد، وبهذا ستجعل لحفلتك خاتمة صحية بامتياز.

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