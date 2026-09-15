«شتى التجارب».. فرصة ثانية لاستكشاف المعرض

أعاد رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي افتتاح معرض «شتى التجارب: إرث جماعة بغداد للفن الحديث»، إذ أعلن تمديده حتى الثالث من يناير المقبل، ليستقبل المعرض الذي تشرف عليه ندى شبوط، مؤرخة الفن المرموقة والباحثة الرئيسة في المورد: المركز العربي لدراسة الفن، وعضو هيئة التدريس في «نيويورك أبوظبي» الجمهور، مع إطلاق برنامج جديد من الفعاليات العامة خلال موسم الخريف.

ويتيح التمديد للجمهور فرصة ثانية لاستكشاف معرض يتناول أعمال جماعة بغداد للفن الحديث التي أسسها جواد سليم (1919-1961) وشاكر حسن آل سعيد (1925-2004) عام 1951. وبالجمع بين اللوحات والمنحوتات والأعمال الورقية ومواد أرشيفية واسعة النطاق، يتتبع المعرض تطور الجماعة في ابتكار لغة بصرية جديدة متجذرة في التراث الفني والثقافي للعراق، فضلاً عن تأثيرها المستمر في أجيال من الفنانين العراقيين داخل العراق وفي الشتات حول العالم.

وقالت المديرة التنفيذية لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي كبيرة القيمين الفنيين في الجامعة، مايا أليسون: «يسرنا إعادة افتتاح معرض (شتى التجارب) وتمديد فترة عرضه حتى يناير المقبل، بما يتيح للجمهور فرصة أخرى للتعرّف إلى هذه المجموعة المهمة من الأعمال والأبحاث، في وقت يشهد فيه المشهد الفني في أبوظبي تطورات لافتة، مع استعداد (غوغنهايم أبوظبي) للافتتاح في وقت لاحق من هذا العام. وجمعت ندى شبوط أعمالًا فنية ومواد أرشيفية تسلط الضوء على فصل محوري في تاريخ الفن العربي الحديث، وفي الوقت ذاته تتبع تأثيره المستمر في أجيال من الفنانين العراقيين اليوم».

وستتناول الفعاليات العامة المقررة لفصل الخريف الموضوعات التي يطرحها المعرض بمزيد من التعمق، بما في ذلك نهج «جماعة بغداد للفن الحديث» في استلهام التراث، ودور الأرشيف في توثيق تاريخ الفن العربي الحديث، ومفاهيم الحداثة البديلة في المنطقة، وإسهامات وتجارب الفنانات. كما يتضمن البرنامج عرضاً لفيلم «من إسطنبول إلى القاهرة: ألف شكل للحداثة»، يعقبه حوار مفتوح.

وسيقدم «رواق الفن» في الثامن من أكتوبر المقبل عرضاً خاصاً للفيلم الوثائقي «من إسطنبول إلى القاهرة: ألف شكل للحداثة» من إخراج إيلانا نافارو. ويتناول الفيلم كيف طور فنانو المنطقة في أواخر القرنين الـ19 والـ20 «حداثات» بديلة.

كما ستحاور ندى شبوط، القيمة الفنية لـ«شتى التجارب» الفنانة هناء مال الله حول الفنانات ضمن جماعة بغداد للفن الحديث وخارجها.

• 3 يناير المقبل موعد اختتام المعرض.