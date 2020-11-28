سياحة_بلادي.. دبي مدينة المتنزهات الترفيهية والحدائق المائية

تعتبر دبي واحدة من أكثر الوجهات السياحية شهرة مع مزيجها الفريد من الحداثة والتقليدية، وبفضل المجموعة الضخمة من المتنزهات الترفيهية والحدائق المائية، وغيرها من عوامل الجذب المخصصة للأطفال، أصبحت خياراً شعبياً للعائلات، وهناك العديد من الفنادق في دبي التي تتنافس في تلبية احتياجات جميع أفراد العائلة، حيث توفر للأطفال النوادي وحمامات السباحة والمرافق الترفيهية الخاصة بهم تحت إشراف محترفين، بينما يمكن للكبار الاستمتاع بالنادي الصحي ومراكز التسوق أو فقط الاسترخاء على الشاطئ.

ويقع «فندق وأجنحة ريكسوس ذا بالم بدبي» في نخلة جميرا، وهي واحدة من أعرق الوجهات في المدينة، حيث يتطور مفهوم التجربة الفندقية إلى تجربة شاملة بالكامل يتمتع فيها النزلاء بتجارب إقامة لا حصر لها، ولذة الاستمتاع بالمأكولات والمطاعم الراقية وأماكن الاسترخاء والرفاهية.

وامتداداً من شاطئها الخاص الممتد بطول كيلومتر إلى تشكيلة من 11 مطعماً حائزة الجوائز، تمنح مرافق الفندق المتميزة وخدماتها الاستثنائية النزلاء الفخامة المفضلة دون أي كلفة إضافية. مع إطلالة على المناظر الطبيعية الخضراء وقمة يمكنك منها مشاهدة مياه الخليج العربي، التي تشكل خلفية للبطاقات البريدية. يمكن للنزلاء الاستمتاع بالراحة والخصوصية بفضل مفهوم الراحة والفخامة الجديد الذي تضعه الغرف والأجنحة المفروشة بذوق رفيع. ومع استمتاع لا حدود له، والذي يشمل مطعمين لتناول الطعام طوال اليوم، وثلاثة مطاعم تقدم قائمة مأكولات انتقائية، يمكن للنزلاء الاستمتاع بتشكيلة كبيرة من النكهات الشهية ومغامرات لا حدود لها.

وبفضل برنامج مكثف لأنشطة الأطفال، والذي يشمل ورش عمل للطهي والحفريات الأثرية ودروس الفن والأنشطة الرياضية، يمكن لنزلاء الفندق الصغار تجربة كل ما هو إبداعي وجسدي وخيالي في مغامرات لا تُنسى بنادي ريكسي للأطفال الجديد كلياً.

أنشطة لا حدود لها

إذا كان هدفك الاستمتاع بتجارب مليئة بالأنشطة، يمكن الاختيار من بين أنشطة البرنامج اليومي الشامل والأنشطة المجددة للقوة البدنية، ورياضة البولو المائي والتدريبات عالية الكثافة واليوغا وتدريبات الثوابت المعلقة.

كما حصــل «فنــدق وأجنحــة ريكســوس ذا بالــم بدبــي» علــى جوائــز عــدة كأحــد أفضــل المنتجعــات الشـاطئية الفاخـرة فـي دبـي، حيـث يضـم الفنـدق 316 غرفـة وجناحـاً فاخـراً مـع نوافـذ ممتـدة مـن الأرض حتـى السـقف تطـل علـى ميـاه الخليـج العربـي أو أفـق دبـي الشـهير أو الحدائـق ذات المناظـر الطبيعيـة المطلـة علـى المنتجـع. كل ما تشتهيه نفسك من مأكل ومشرب ستجده في فندق وأجنحة ريكسوس ذا بالم بدبي، وذلك بفضل 11 مطعماً غير تقليدية للمأكولات والمشروبات مصممة لتلبية احتياجات الذواقة. وبإمكان النزلاء تدليل حواس التذوق لديهم مع أشهى وألذ الأطباق العالمية التي يقدمها مطعمان بنظام البوفيه طوال اليوم: مطعم ألا توركا وتوركواز، بالإضافة إلى ثلاثة مطاعم بنظام الطلب من القائمة، وهي المطعم الإيطالي الأنيق والمجدد أخيراً لوليفو ريستورانتيه، ومطعم تورو لوكوستيك هاوس ذو الطابع الإسباني الذي يمكن وصفه بجنة اللحوم، وكذلك مطعم أكوا آند مور، حيث الاستمتاع بالمأكولات البحرية على الشاطئ.

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